Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.Новый сервис запущен в тестовом режиме только для жителей Москвы.По словам Анастасии Раковой, сервис будет продолжать дополняться и изменяться, чтобы жителям Москвы было легче найти любую медицинскую информацию о себе.Зарегистрироваться можно прямо на сайте mos.ru или через центры госуслуг. Доступ к порталу будет представлен москвичам в течение 5 рабочих дней после подачи заявки.