14.01.2020, 16:00
Москвичи могут просмотреть свои электронные медицинские карты
ИА «Ореанда-Новости». С сегодняшнего дня москвичи смогут просмотреть свои электронные медицинские карты через специальный портал на сайте mos.ru. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Новый сервис запущен в тестовом режиме только для жителей Москвы. В электронные медицинские карты внесена информация о всех осмотрах врачей, результаты анализов и обследований, а также расшифровки МРТ, КТ и маммографии. Информация представлена за период с 2017 по 2019 года.
По словам Анастасии Раковой, сервис будет продолжать дополняться и изменяться, чтобы жителям Москвы было легче найти любую медицинскую информацию о себе.
Зарегистрироваться можно прямо на сайте mos.ru или через центры госуслуг. Доступ к порталу будет представлен москвичам в течение 5 рабочих дней после подачи заявки.
Новый сервис запущен в тестовом режиме только для жителей Москвы. В электронные медицинские карты внесена информация о всех осмотрах врачей, результаты анализов и обследований, а также расшифровки МРТ, КТ и маммографии. Информация представлена за период с 2017 по 2019 года.
По словам Анастасии Раковой, сервис будет продолжать дополняться и изменяться, чтобы жителям Москвы было легче найти любую медицинскую информацию о себе.
Зарегистрироваться можно прямо на сайте mos.ru или через центры госуслуг. Доступ к порталу будет представлен москвичам в течение 5 рабочих дней после подачи заявки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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