ИА «Ореанда-Новости». С сегодняшнего дня москвичи смогут просмотреть свои электронные медицинские карты через специальный портал на сайте mos.ru. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Новый сервис запущен в тестовом режиме только для жителей Москвы. В электронные медицинские карты внесена информация о всех осмотрах врачей, результаты анализов и обследований, а также расшифровки МРТ, КТ и маммографии. Информация представлена за период с 2017 по 2019 года.

По словам Анастасии Раковой, сервис будет продолжать дополняться и изменяться, чтобы жителям Москвы было легче найти любую медицинскую информацию о себе.

Зарегистрироваться можно прямо на сайте mos.ru или через центры госуслуг. Доступ к порталу будет представлен москвичам в течение 5 рабочих дней после подачи заявки.