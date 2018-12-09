Дело в том, что в этом доме квартиру арендует один из благотворительных фондов для своих подопечных, которых из регионов направляют на лечение в Москву. Очень часто бывает, что у семьи не хватает средств на самостоятельную аренду жилья. Однако в одном из таких домов, в котором собственница квартиры заключила договор аренды с благотворительным фондом, соседи взбунтовались и утверждают, что раком можно заразиться.Но старшая по подъезду написала обращение к жильцам с требованием проголосовать за запрет пребывания онкобольных в их доме.. «Открыто более 200 видов! В квартиру №… приезжают раковые больные с разных областей. Каждый болеет своим видом рака. У нас рассадник инфекции. А когда инфекция на инфекцию — это страшно», - сказано в её письме. Автор этого письма оставила его у консьержа, чтобы другие жильцы ознакомились и поставили подписи.Машкова также рассказала, что старшая по подъезду уговаривает жильцов подписать документ, аргументируя это тем, что «болею маленькие дети, а значит это передаётся вирусом». Кроме того, она рассказывает «про 157 заразных вирусов».. Сейчас в благотворительном фонде рассчитывают только на адекватность жильцов. Юридической силы предлагаемая петиция не имеет.Практика сдачи в аренду квартир благотворительным фондам распространена. Очень часть государство выделяет только квоты на лечение, а средства на проживание - нет.