ИА "Ореанда-Новости". Гадалка выманила у жительницы Москвы два миллиона рублей по СМС.

За девять дней оккультных консультаций девушка перевела гадалке два миллиона рублей. После этого мошенница исчезла. 23-летняя москвичка написала заявление в полицию.

Гадалка по имени Ольга давала объявление об оказании оккультных услуг в социальных сетях. Девушка написала сообщение о своих проблемах на указанный телефонный номер. Гадалка ответила ей, что все её проблемы решаемы.

За дистанционные услуги девушка успела перевести принадлежащие ей денежные средства на номер мошенницы. После получения денег, гадалка перестала выходить на связь и пропала.

По статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» было возбуждено уголовное дело.