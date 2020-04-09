ИА «Ореанда-Новости». В Москве женщина сообщила в полицию о своей 66-летней маме, которая нарушила самоизоляцию и ушла делать укладку, пишет «МК».



Сообщается, что полицейские нагрянули и в парикмахерскую, которая должна быть сейчас закрыта.



Пенсионерка решила пойти в «подпольную» парикмахерскую по совету подруг. Мужу она сказала, что идёт выносить мусор, однако супруг вскоре понял, что его обманули и позвонил дочери, которая и обратилась по номеру «112» и в Роспотребнадзор.



После этого подпольную парикмахерскую накрыли, а маму-нарушительницу вернули к мужу на изоляцию.