09.04.2020, 20:39
Москвичка сдала полицейским нарушившую карантин маму
ИА «Ореанда-Новости». В Москве женщина сообщила в полицию о своей 66-летней маме, которая нарушила самоизоляцию и ушла делать укладку, пишет «МК».
Сообщается, что полицейские нагрянули и в парикмахерскую, которая должна быть сейчас закрыта.
Пенсионерка решила пойти в «подпольную» парикмахерскую по совету подруг. Мужу она сказала, что идёт выносить мусор, однако супруг вскоре понял, что его обманули и позвонил дочери, которая и обратилась по номеру «112» и в Роспотребнадзор.
После этого подпольную парикмахерскую накрыли, а маму-нарушительницу вернули к мужу на изоляцию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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