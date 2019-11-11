11.11.2019, 19:40
Москвичка, выпавшая из окна с двумя детьми, находилась в состоянии депрессии
ИА «Ореанда-Новости». Жительница Москвы Людмила Соколова перед гибелью находилась в состоянии депрессии. Такую информацию сообщил графолог после изучения предсмертной записки.
Инцидент произошёл в Бабушкином районе Москвы. Сегодня, 11 ноября, в районе 11-00 умершая Людмила Соколова выпала из окна вместе с двумя малолетними детьми. 9-месячная дочь умерла на месте, сын 6 лет находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В её квартире нашли предсмертную записку. Следственный комитет направил записку на исследование.
Информация о проведенной экспертизы от графолога Ларисы Дрыгваль была опубликована в издании «Лайф». Дрыгваль указывает, что женщина совершила суицид, который повлёк за собой смерть и причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним. По почерку можно отметить, что Соколова находилась в состоянии депрессии.
Отец семьи Соколовых находится в шоковом состоянии, но не отходит от палаты сына.
Инцидент произошёл в Бабушкином районе Москвы. Сегодня, 11 ноября, в районе 11-00 умершая Людмила Соколова выпала из окна вместе с двумя малолетними детьми. 9-месячная дочь умерла на месте, сын 6 лет находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В её квартире нашли предсмертную записку. Следственный комитет направил записку на исследование.
Информация о проведенной экспертизы от графолога Ларисы Дрыгваль была опубликована в издании «Лайф». Дрыгваль указывает, что женщина совершила суицид, который повлёк за собой смерть и причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним. По почерку можно отметить, что Соколова находилась в состоянии депрессии.
Отец семьи Соколовых находится в шоковом состоянии, но не отходит от палаты сына.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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