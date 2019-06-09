ИА «Ореанда-Новости» Жительница столицы задержала в своей квартире «мужа на час», подозревая его в краже. Об этом пишет «МК».

Москвичка обратилась в службу «муж на час», чтобы сотрудник покрасил стену в её доме. Мастер, после прибытия в квартиру, отправился переодеваться в одну из комнат, а затем приступил к покраске. Женщина решила проверить, все ли вещи остались нетронутыми в другой комнате, и обнаружила пропажу часов стоимостью около миллиона рублей.

«Муж на час» заявил, что не брал часы, однако женщина решила закрыть его в квартире и вызвала полицию. После прибытия сотрудников правоохранительных органов мастер признался в краже, отмечается, что в отношении его заведено уголовное дело.