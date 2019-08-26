ИА «Ореанда-Новости». Московский метрополитен объяснил, почему обратился в суд с иском на оппозиционеров, пишут «Ведомости».



Организация пояснила, что из-за акций протеста была вынуждена привлечь для работы в выходной день сотрудников на нескольких центральных станциях города.



Отмечается, что главы станций «Лубянка», «Театральная», «Маяковская», «Площадь революции», «Кузнецкий мост» и «Менделеевская» и первый замначальника Службы движения метрополитена были внепланово вызваны на службу. Теперь Мосметро хочет взыскать 53 тысячи рублей издержек за сверхурочную работу этих специалистов.