ИА "Ореанда-Новости" По информации пресс-службы областного управления ГИБДД в Ленинском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла рано утром на транспортном кольце в микрорайоне "3-я Дачная". Мотоцикл марки Kawasaki на огромной скорости влетел в минипогрузчик Bobcat. 27-летний мотоциклист и его 28-летняя спутница получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте ещё до приезда "скорой помощи". По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, что привело к трагической развязке.

На месте работают все оперативные службы. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства инцидента уточняются.