01.05.2019, 20:33
Мотоцикл и минипогрузчик столкнулись в Саратове
ИА "Ореанда-Новости" По информации пресс-службы областного управления ГИБДД в Ленинском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла рано утром на транспортном кольце в микрорайоне "3-я Дачная". Мотоцикл марки Kawasaki на огромной скорости влетел в минипогрузчик Bobcat. 27-летний мотоциклист и его 28-летняя спутница получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте ещё до приезда "скорой помощи". По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, что привело к трагической развязке.
На месте работают все оперативные службы. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства инцидента уточняются.
На месте работают все оперативные службы. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства инцидента уточняются.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии