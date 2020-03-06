ИА «Ореанда-Новости». В мусульманской умме призвали сделать российскую Конституцию «самой большой скрепой общества». Официальный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве муфтий Шафиг Пшихачев заявил, что нормы, которые призваны воспитывать молодое поколение, должны быть включены в Конституцию.

Пшихачев отметил, что верит, что под руководством Путина «конституция надолго станет объединяющим фактором».

Муфтий отметил, что Россия прошла через многое, когда развалился Советский союз. Пшихачев раньше полагал, что после всего пережитого в обществе возникнет некая самоорганизация, однако этого не произошло. Нужно работать над этим и воспитывать это в молодых людях при помощи норм основного закона государства, подчеркнул он.