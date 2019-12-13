ИА «Ореанда-Новости». Муфтий Москвы выступил против проекта о семейном насилии от мусульманского сообщества.

Муфтий Москвы выразил своё отношение к законопроекту о семейном насилии, выступив от имени всего мусульманского сообщества. По его словам, законопроект в своём нынешнем виде должен вызывать беспокойство, а не поддержку. Ильдар Аляутдинов возмутился тем, что проект больше направлен на то, чтобы разрушить семейные устои, чем на ликвидацию проблемы бытового насилия. С таким заявлением муфтий выступил в видеообращении.

По словам Аляутдинова, нет религии, которая поддерживала бы семейное насилие. Однако законопроект, который сейчас готовится к принятию, может разрушить семейные устои, что формировались столетиями.

Муфтий подчеркнул, что, по его мнению, всё дел заключается в Западе. Именно оттуда идут « некие веяния», хотя именно там семья уже утратила какие-либо устои.