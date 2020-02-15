



Такое решение вынес Центральный районный суд Хабаровска вчера, 14 февраля.Гаврилов был задержан в аэропорту в Хабаровске 13 февраля. Он хотел совершить перелёт в Комсомольск, где сейчас его дети проживают вместе с бабушкой. Но сотрудники правоохранительных органов помешали отцу.В отношении Гаврилова было заведено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса России за оставление несовершеннолетних детей в опасности, а также по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ в отношении истязаний бывшей супруги и детей и по части 3 статьи 158 УК РФ за кражу денег у знакомой. Мужчину планируют лишить родительских прав.