15.02.2020, 10:24
Мужчина, бросивший детей в Шереметьево, был арестован на 2 месяца
ИА «Ореанда-Новости». Россиянин Виктор Гаврилов, который бросил своих сыновей в аэропорту Шереметьево, был арестован на 2 месяца. Такое решение вынес Центральный районный суд Хабаровска вчера, 14 февраля.
Гаврилов был задержан в аэропорту в Хабаровске 13 февраля. Он хотел совершить перелёт в Комсомольск, где сейчас его дети проживают вместе с бабушкой. Но сотрудники правоохранительных органов помешали отцу.
Суд постановил заключить под стражу Виктора Гаврилова до 13 апреля. Судья отметил, что россиянин может помешать расследованию, поэтому должен быть арестован.
В отношении Гаврилова было заведено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса России за оставление несовершеннолетних детей в опасности, а также по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ в отношении истязаний бывшей супруги и детей и по части 3 статьи 158 УК РФ за кражу денег у знакомой. Мужчину планируют лишить родительских прав.
Гаврилов был задержан в аэропорту в Хабаровске 13 февраля. Он хотел совершить перелёт в Комсомольск, где сейчас его дети проживают вместе с бабушкой. Но сотрудники правоохранительных органов помешали отцу.
Суд постановил заключить под стражу Виктора Гаврилова до 13 апреля. Судья отметил, что россиянин может помешать расследованию, поэтому должен быть арестован.
В отношении Гаврилова было заведено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса России за оставление несовершеннолетних детей в опасности, а также по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ в отношении истязаний бывшей супруги и детей и по части 3 статьи 158 УК РФ за кражу денег у знакомой. Мужчину планируют лишить родительских прав.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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