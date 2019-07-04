ИА «Ореанда-Новости». Житель Тюмени облил свою мать горючим топливом и требовал переоформить на него дом, пишет «МК.ру».



Отмечается, что женщина неоднократно отказывала 55-летнему сыну сделке. Когда произошёл ещё один конфликт, мужчина облил мать топливом и угрожал поджечь.



Женщина смогла убежать к соседям, которые вызвали полицию. Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.