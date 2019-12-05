ИА «Ореанда-Новости». Евгений Гуляев получит компенсацию за мат на концерте лидера группы «Ленинград».

Житель Новосибирска остался недоволен количеством ненормативной лексики, которую услышал на концерте лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Помимо возврата денег за билет он потребовал компенсации за моральный ущерб. Об исходе дела сообщили «Вести Новосибирск».

Евгений Гуляев подал иск на Шнурова, организаторов концерта и хоккейный клуб «Сибирь». Как оказалось, раньше мужчина слушал песни Шнурова по радио, но мата в них не было. Однако, когда Гуляев пришёл на концерт лидера «Ленинграда», он разочаровался в обилии ненормативной лексики и покинул концерт. Затем он потребовал возврата денег, потраченных на билет, и компенсацию в размере 300 тысяч.

Суд удовлетворил жителя Новосибиpска лишь частично. Организатор концерта выплатит штраф в размере 2,2 тысячи рублей. Его также обязали вернуть мужчине стоимость билета, цена которого составляет 2,5 тысячи. Кроме того, за моральный ущерб мужчина получит ещё 2 тысячи.