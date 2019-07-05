ИА «Ореанда-Новости» Житель Архангельска, который поссорившись с родителями, облил их бензином и поджёг, пойдёт под суд. Об это говорится в сообщении прокуратуры области.

По информации следствия, в июле прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина повздорил с родителями. Он облил мать, отца, а также дом бензином и поджёг. Женщине удалось выпрыгнуть в окно, а отец мужчины скончался от ожогов в больнице. Дом родителей и всё имущество полностью сгорело. Отмечается, что мужчина свою вину полностью признал.