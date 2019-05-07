ИА «Ореанда-Новости» Посетитель московской стоматологической клиники попросил администратора сварить ему кофе, а затем вынес из сейфа медучреждения 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В полицию с заявление обратилась администратор стоматологии. Она сообщила, что в клинику пришёл посетитель, по его словам, стоматологию ему порекомендовали знакомые, и попросил сделать ему кофе. Когда женщина ушла готовить напиток, клиент украл ключи от сейфа и вынес 100 тысяч рублей. МВД по факту произошедшего проводит проверку, подозреваемого ищут.