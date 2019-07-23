ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае мужчина на допросе признал, что посадил сына на цепь за воровство, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.



Ранее стало известно, что на Кубани мужчина посадил на цепь 10-летнего сына, а сам со вторым ребёнком и беременной женой уехал в роддом.



Мужчина рассказал, что ребёнок постоянно ворует, поэтому, когда он остаётся один дома, его сажают на цепь.



Отмечается, что семья считается благополучной, мальчик хорошо учится и посещает различные кружки.