ИА «Ореанда-Новости». Молодой человек скончался в результате применения электрошокера полицейским. Трагедия произошла в Иркутске. В отношении сотрудников правоохранительных органов уже заведено уголовное дело.

Инцидент случился в ночь на 15 февраля. Сотрудники полиции, которые патрулировали ночной город, применили в отношении молодого человека электрошокер, после чего он умер. Причиной использования специального средства стала просьба водителя такси, который не мог разбудить уснувшего в автомобиле 24-летнего мужчину. Отмечается, что такие действия сотрудников правоохранительных органов рассмотрены как выходящие за пределы полномочий.

Вследствие проверки сотрудники полиции были уволены, в их отношении заведено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).