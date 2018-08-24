ИА «Ореанда-Новости». В Следственном комитете России подтвердили факт смерти мужчинф, который накануне вечером напал на сотрудников полиции и устроил перестрелку с ними в центре Москвы.



Напомним, 23 августа, в четверг, около 19:50 по московскому времени в столице по улице переулок Сивцев Вражек, дом 43, мужчина неожиданно и беспричинно открыл пальбу из пневматического оружия. Он совершил десять выстрелов в сторону сотрудников МВД, один из них, старший лейтенант, получил ранение (сейчас его жизни ничего не угрожает). Полицейские начали отстреливаться, один из них попал нападавшему один раз в голову.

Мужчину доставили в Первую градскую больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь. Личность погибшего установлена, им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ринат Кунашев.

Сотрудники полиции, в которых стрелял мужчина, входили в подразделение полиции по охране посольства Чили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 317 статье Уголовного кодекса РФ – «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

На данный момент следователи пытаются установить мотивы нападения.

«Допрашиваются свидетели, проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Ведомство опубликовало видео инцидента в сети. Камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать момент преступления. Видно, что Ринат Кунашев в течение 30 секунд хаотично отстреливается от полицейских, там же различимы неприцельные выстрелы силовиков, которые стреляли в область ног.

По данным издания «Интерфакс», Кунашев работал в одном из сетевых магазинов Санкт-Петербурге и был временно зарегистрирован в городе.

В Следственном комитете рассматривают несколько версий случившегося. По первой – Кунашев пытался завладеть табельным оружием силовиков, по второй – причиной послужило обычное хулиганство или неадекватное поведение под действием наркотиков.