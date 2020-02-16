Жертвами инцидента, произошедшего на улице Профессора Баранова, стали два человека.Предполагается, что на рынке между торговцами случился конфликт, который завершился стрельбой.Мужчина, после того, как расстрелял семью, начал метаться по улице, затем выстрелил в себя. Он был ещё жив, когда прибыла скорая.