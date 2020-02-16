ИА «Ореанда-Новости».  Мужчина, стрелявший в центре города Калинграда по людям, скончался в лечебном учреждении. О смерти стрелявшего рассказали ТАСС в следственном управлении СК РФ. 

Жертвами инцидента, произошедшего на улице Профессора Баранова, стали два человека. 

В правоохранительных органах рассказали "Интерфаксу", что погибшие муж и жена вели торговлю на центральном рынке. Их сын, получивший ранение, был доставлен в больницу. 

Предполагается, что на рынке между торговцами случился конфликт, который завершился стрельбой. 

Мужчина, после того, как расстрелял семью, начал метаться по улице, затем выстрелил в себя. Он был ещё жив, когда прибыла скорая.