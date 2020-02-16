16.02.2020, 09:16
Мужчина, устроивший стрельбу в Калининграде, скончался в больнице
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина, стрелявший в центре города Калинграда по людям, скончался в лечебном учреждении. О смерти стрелявшего рассказали ТАСС в следственном управлении СК РФ.
Жертвами инцидента, произошедшего на улице Профессора Баранова, стали два человека.
В правоохранительных органах рассказали "Интерфаксу", что погибшие муж и жена вели торговлю на центральном рынке. Их сын, получивший ранение, был доставлен в больницу.
Предполагается, что на рынке между торговцами случился конфликт, который завершился стрельбой.
Мужчина, после того, как расстрелял семью, начал метаться по улице, затем выстрелил в себя. Он был ещё жив, когда прибыла скорая.
Жертвами инцидента, произошедшего на улице Профессора Баранова, стали два человека.
В правоохранительных органах рассказали "Интерфаксу", что погибшие муж и жена вели торговлю на центральном рынке. Их сын, получивший ранение, был доставлен в больницу.
Предполагается, что на рынке между торговцами случился конфликт, который завершился стрельбой.
Мужчина, после того, как расстрелял семью, начал метаться по улице, затем выстрелил в себя. Он был ещё жив, когда прибыла скорая.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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