ИА «Ореанда-Новости» В Ставропольском крае в селе Бешпагир мужчина после ссоры с супругой выхватил нож и несколько раз ударил 8-месячную дочь. Об этом рассказали в СК РФ по региону.

Девочка умерла на месте. Отец младенца, после убийства дочери, пытался покончить жизнь самоубийством, однако был задержан стражами правопорядка.

Подозреваемого ожидает суд, возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего», мужчине может грозить пожизненное тюремное заключение.