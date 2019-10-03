Мужчину, исколовшего двухлетнюю дочь сожительницы, будут судить
ИА "Ореанда-Новости". Мужчину, который исколол дочь своей сожительницы, будет осужден под Ульяновском.
Ночью 30 августа жители поселка Мулловка обратились в полицию с жалобой на крики в соседней квартире. Прибывший на вызов сотрудник правоохранительных органов обнаружил мужчину в нетрезвом состоянии, который исколол двухлетнюю девочку.
Ребёнок был доставлен в областную детскую больницу с многочисленными ранами мягких тел грудной клетки.
Также, СК РФ добавил, что обвиняемый при содержании оказал сопротивление при задержании, толкнув полицейского в грудь.
Кроме того выяснилось, что мужчина несколькими часами ранее угрожал убийством матери девочки.
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