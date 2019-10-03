ИА "Ореанда-Новости". Мужчину, который исколол дочь своей сожительницы, будет осужден под Ульяновском.

Ночью 30 августа жители поселка Мулловка обратились в полицию с жалобой на крики в соседней квартире. Прибывший на вызов сотрудник правоохранительных органов обнаружил мужчину в нетрезвом состоянии, который исколол двухлетнюю девочку.

Ребёнок был доставлен в областную детскую больницу с многочисленными ранами мягких тел грудной клетки.

Также, СК РФ добавил, что обвиняемый при содержании оказал сопротивление при задержании, толкнув полицейского в грудь.

Кроме того выяснилось, что мужчина несколькими часами ранее угрожал убийством матери девочки.