13.12.2019, 00:09
Мужчину могут привлечь к ответственности за конское ржание
ИА «Ореанда-Новости». Мужчину, проживающего в Нижегородской области, могут привлечь к ответственности за конское ржание, сообщает издательство «ТАСС».
Информация поступила из пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Нижегородской области. Полицейские завели уголовное дело на 46-летнего россиянина по статье 117 Уголовного кодекса России за истязание двух и более людей.
На мужчину неоднократно поступали жалобы от соседей, что он громко включал звуки ржания лошадей в своей квартире. За эти нарушения мужчина был арестован. По словам ведомства, подобными звуками житель Нижнего Новгорода причинял психические страдания свои соседям.
Информация поступила из пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Нижегородской области. Полицейские завели уголовное дело на 46-летнего россиянина по статье 117 Уголовного кодекса России за истязание двух и более людей.
На мужчину неоднократно поступали жалобы от соседей, что он громко включал звуки ржания лошадей в своей квартире. За эти нарушения мужчина был арестован. По словам ведомства, подобными звуками житель Нижнего Новгорода причинял психические страдания свои соседям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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