Информация поступила из пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Нижегородской области.На мужчину неоднократно поступали жалобы от соседей, что он громко включал звуки ржания лошадей в своей квартире. За эти нарушения мужчина был арестован. По словам ведомства, подобными звуками житель Нижнего Новгорода причинял психические страдания свои соседям.