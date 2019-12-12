Информация была опубликована на официальном сайте Прокуратуры Амурской области.Осуждённый не оповестил об этом сотрудников правоохранительных органов. Находку он хранил у себя дома.По данным проведённой экспертизы, металлические слитки являются золотосеребряным сплавом, вес которого более 4,3 килограммов. Примерная стоимость находки составляет 9,3 миллионов рублей. 61-летний мужчина был задержан в Якутии при попытке перевести слитки.