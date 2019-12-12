12.12.2019, 16:48
Мужчину, нашедшего носки с золотом, привлекли к уголовной ответственности
ИА «Ореанда-Новости». Мужчину, нашедшего носки с золотом, привлекли к уголовной ответственности. Информация была опубликована на официальном сайте Прокуратуры Амурской области.
В апреле этого года мужчина, проживающий в в Магаданской области, нашёл на обочине трассы два носка и пакет с 7 металлическими слитками. Осуждённый не оповестил об этом сотрудников правоохранительных органов. Находку он хранил у себя дома.
По данным проведённой экспертизы, металлические слитки являются золотосеребряным сплавом, вес которого более 4,3 килограммов. Примерная стоимость находки составляет 9,3 миллионов рублей. 61-летний мужчина был задержан в Якутии при попытке перевести слитки.
Тындинский районный суд приговорил россиянина к 1 году и 8 месяцам лишения свободы по части 1 статьи 191 Уголовного кодекса России за незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере.
В апреле этого года мужчина, проживающий в в Магаданской области, нашёл на обочине трассы два носка и пакет с 7 металлическими слитками. Осуждённый не оповестил об этом сотрудников правоохранительных органов. Находку он хранил у себя дома.
По данным проведённой экспертизы, металлические слитки являются золотосеребряным сплавом, вес которого более 4,3 килограммов. Примерная стоимость находки составляет 9,3 миллионов рублей. 61-летний мужчина был задержан в Якутии при попытке перевести слитки.
Тындинский районный суд приговорил россиянина к 1 году и 8 месяцам лишения свободы по части 1 статьи 191 Уголовного кодекса России за незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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