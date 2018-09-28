ИА «Ореанда-Новости». Серпуховской суд Подмосковья постановил лишить родительских прав Дмитрия Грачёва, который ранее в припадке ревности отрубил своей супруге кисти обоих рук. Информацию сообщили в пресс-службе суда.



«Двадцать седьмого сентября 2018 года Серпуховской суд удовлетворил исковые требования М. Грачевой о лишении родительских прав Д. Грачева в отношении несовершеннолетних детей», – сказано в сообщении пресс-службы суда.

Мужчина находится под стражей, в СИЗО. Его задержали в связи с уголовным делом по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которое возбудили на него ещё в декабре 2017 года.

11 декабря прошлого года в больницу под городом Серпухов (Подмосковье) была доставлена 25-летняя девушка – Маргарита Грачёва с отсеченными кистями обоих рук. В это же день Дмитрий Грачёв, её супруг, пришёл в полицию и дал показательное признание, что руки отрубил ей он.

Он рассказал правоохранителям, что приревновал жену, вывез в лес рядом с деревней Скрылья и нанёс ей увечья, после сам отвёз в городскую больницу, чтобы женщине оказали медицинскую помощь.

Мать пострадавшей девушки рассказывала, что Дмитрий подозревал супругу в изменах и даже заставил пройти её тест на детекторе лжи.

За такой поступок ему грозит 15 лет лишения свободы. После суд арестовал Грачёва, однако его жена заявляла, что он продолжал угрожать из СИЗО.

Известно, что за месяц до инцидента Маргарита написала участковому заявление, что супруг вывез ее в лес, где угрожал ножом. Но полицейский позвонил мужчине только через 19 дней и «ограничился внушением через телефон». Эта информация подтвердилась, участковый лишился работы.

Медики сумели пришить женщине одну из травмированных кистей, вторую спасти не удалось. Покалеченная девушка, у которой подрастают двое детей, проходит в данный момент реабилитацию.

В мае этого года на своей страничке в социальной сети Маргарита Грачёва рассказала, что в апреле 2018 года прошла реабилитацию левой кисти. Результатом лечения оказалась довольна. Также Грачева рассказала, что суд признал вменяемым её супруга.