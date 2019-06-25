ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали подозреваемого, который предлагал прохожим отравленную газировку, а затем грабил их. Об этом передаёт агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали в Басманном районе, в его жилище ведётся обыск, следователи обнаружили свертки с белым порошком. Сейчас выясняется точное число пострадавших. Ранее издание The Village сообщало, что в московских парках некий мужчина предлагал людям газированный напиток, который был отравлен, а затем грабил их. Жертвами, по оценкам издания, стали 24 человека.