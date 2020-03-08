ИА «Ореанда-Новости». Министр здравоохранения Мурашко рассказал, что мужская смертность в возрасте 35-40 лет в два раза превышает женскую. О данной статистике он рассказал журналистам.

По словам Мурашко, мужчины в 2,5 раза реже женщин обращаются за амбулаторной помощью. При этом данные фонда ОМС свидетельствуют о том, что объёмы стационарной высокотехнологичной помощи для женщин и мужчин не имеют существенных различий.

Министр отметил, что смертность среди мужского населения России начинает расти с 18 лет. При этом максимума она достигает в 35-40 лет. В этом возрастном диапазоне количество смертей мужчин почти в два раза превышает женское.