ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Мурманской области оценил резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом в регионе. На промплощадке центра строительства крупнотоннажных сооружений в посёлке Белокаменка под Мурманском коронавирусом заразились 206 человек. По мнению Андрея Чибиса, источником заражения мог стать гражданин Киргизии.

В ходе пресс-конференции, проходящей в онлайн-режиме, глава региона отметил, что потенциальным источником мог стать гражданин Киргизии, однако добавил, что не может сказать больше.

Также Чибис рассказал, что на площадке всего работают 4,6 тысячи человек. 200 из них уже находятся в обсерваторе, у них отрицательные тесты, но они проходят профилактическую терапию. «Мы понимаем, что число заражённых будет расти, мы не боимся массового тестирования, мы не боимся статистики», - заявил губернатор.