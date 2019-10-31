ИА "Ореанда-Новости" Всех представителей мусульманского сообщества в Республике Татарстан призвали не праздновать Хэллоуин. С таким заявлением выступили в Духовном управлении мусульман (или ДУМ).

По информации, предоставленной начальником отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман Республики Татарстан Булатом хазратом Мубараковым, верующих мусульман стоит оградить от отмечания этого праздника, так как основной идеей Хэллоуина является поклонение тёмным силам. По словам представителя ДУМ РТ, люди довольно скоро могут согрешить, одеваясь в сатанинские одежды. В целом, татарстанское управление мусульман резко отрицательно относится ко Дню всех святых. Культура отмечания этого дня превратилась с ходом времени в сатанинскую. А к этой антикультуре можно причислить всё то, что противоречит устоявшимся традиционным ценностям в обществе, характерным для всего человечества, коим и является Хэллоуин, считают в местном Духовном управлении мусульман.

Переодевание в костюмы тёмных сил могут привести человека к совершению греха, таким образом, День всех святых приводит к деградации целой нации и её истреблению, заключил Булат хазрат Мубараков.

Напомним, что ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации Геннадий Онищенко выступил с заявлением запретить праздновать Хэллоуин в школьных учебных заведениях, расположенных на территории России. По словам политика, это «злая и глупая традиция». Однако Онищенко подчеркнул, что не имеет ничего против отмечания Дня всех святых в других странах.