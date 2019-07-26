Также екатеринбургские мусульмане провели акцию под названием «Open Plov», во время которой раздавали всем желающим плов абсолютно бесплатно.

По информации, предоставленной председателем Духовного управления мусульман Свердловской области Артуром Мухутдиновым для сотрудников средств массовой информации, в Екатеринбурге существуют храмы практически для всех официальных религий, а соборной мусульманской мечети так и не появилось. В разговоре Артур Мухутдинов отметил, что екатеринбургское мусульманское общество готово к тому, чтобы для строительства мечети власти города определили другой, альтернативный ранее запланированному, земельный участок. По словам представителя Духовного управления мусульман Свердловской области Наиля Шаймарданова, российский Совет муфтиев может выступить в качестве мецената – все расходу по строительству мечети Совет может взять под свою ответственность.

На акции присутствовал депутат Государственной Думы Андрей Альшевских. В качестве варианта развития событий он предложил организовать общественный опрос с целью определения земельных участков для строительства не только соборной мечети, но и собора Святой Екатерины. Чиновник решил объединить таким образом оба вопроса.

В своей речи Андрей Альшевских отметил, что власти ещё пятнадцать лет назад определили место в центре города для строительства соборной мечети, однако, в виду финансового кризиса данный проект не был реализован. Участок отдали под возведение ледовой арены.

Акция мусульман не была согласована с местными властями, поэтому на мероприятии были замечены сотрудники полиции.