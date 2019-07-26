Мусульмане Екатеринбурга выступили за строительство мечети в центре города
По информации, предоставленной председателем Духовного управления мусульман Свердловской области Артуром Мухутдиновым для сотрудников средств массовой информации, в Екатеринбурге существуют храмы практически для всех официальных религий, а соборной мусульманской мечети так и не появилось. В разговоре Артур Мухутдинов отметил, что екатеринбургское мусульманское общество готово к тому, чтобы для строительства мечети власти города определили другой, альтернативный ранее запланированному, земельный участок. По словам представителя Духовного управления мусульман Свердловской области Наиля Шаймарданова, российский Совет муфтиев может выступить в качестве мецената – все расходу по строительству мечети Совет может взять под свою ответственность.
На акции присутствовал депутат Государственной Думы Андрей Альшевских. В качестве варианта развития событий он предложил организовать общественный опрос с целью определения земельных участков для строительства не только соборной мечети, но и собора Святой Екатерины. Чиновник решил объединить таким образом оба вопроса.
В своей речи Андрей Альшевских отметил, что власти ещё пятнадцать лет назад определили место в центре города для строительства соборной мечети, однако, в виду финансового кризиса данный проект не был реализован. Участок отдали под возведение ледовой арены.
Акция мусульман не была согласована с местными властями, поэтому на мероприятии были замечены сотрудники полиции.
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