ИА «Ореанда-Новости». Виталий Мутко был назначен на должность генерального директора госкомпании «Дом.рф», пишет «МК» со ссылкой на представителя Мутко.



Отмечается, что эта госкомпания была создана в 1997 году. Она распоряжается земельными участками и недвижимостью, которые находятся в федеральной собственности и не используются.



Ранее Мутко занимал должность вице-премьера по делам строительства и регионального развития.