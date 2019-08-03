Мутко подчеркнул, что работы по ликвидации паводков простаивают из-за глав муниципальных образований.По его словам, местные власти тормозят исполнение решений по обследованию пострадавших домов, выдаче актов и сертификатов. Мутков сообщил, что никого из пострадавших ещё не переселили в новые дома.Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. От стихии пострадали около 42 тысяч человек. Затопленными оказались более 11 тысяч домов, из них 3,5 домов не подлежат восстановлению.