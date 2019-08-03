03.08.2019, 16:48
Мутко раскритиковал власти пострадавшей от паводка Иркутской области
ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что недоволен работой властей Иркутской области, в которой было наводнение, пишет «Коммерсант».
Мутко подчеркнул, что работы по ликвидации паводков простаивают из-за глав муниципальных образований.
По его словам, местные власти тормозят исполнение решений по обследованию пострадавших домов, выдаче актов и сертификатов. Мутков сообщил, что никого из пострадавших ещё не переселили в новые дома.
Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. От стихии пострадали около 42 тысяч человек. Затопленными оказались более 11 тысяч домов, из них 3,5 домов не подлежат восстановлению.
Мутко подчеркнул, что работы по ликвидации паводков простаивают из-за глав муниципальных образований.
По его словам, местные власти тормозят исполнение решений по обследованию пострадавших домов, выдаче актов и сертификатов. Мутков сообщил, что никого из пострадавших ещё не переселили в новые дома.
Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. От стихии пострадали около 42 тысяч человек. Затопленными оказались более 11 тысяч домов, из них 3,5 домов не подлежат восстановлению.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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