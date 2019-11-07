07.11.2019, 19:06
Мутко заявил, что сроки восстановления Иркутской области после паводков были сорваны
ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что 20 из 45 объектов в Иркутской области, которые должны были восстановить после летних паводков, до сих пор не приведены в порядок, пишут «Известия».
Всего, по словам Мутко, из 211 объектов, которые попали в программу восстановления, удалось закончить только 25. Вице-премьер отметил, что сроки были сорваны по разным причинам.
Ранее сообщалось, что на восстановление подтопленных объектов в регионе был выделен 41 миллиард рублей. Эксперты ОНФ выяснили, что большинство пострадавших жителей до сих пор не получили выплаты.
Всего, по словам Мутко, из 211 объектов, которые попали в программу восстановления, удалось закончить только 25. Вице-премьер отметил, что сроки были сорваны по разным причинам.
Ранее сообщалось, что на восстановление подтопленных объектов в регионе был выделен 41 миллиард рублей. Эксперты ОНФ выяснили, что большинство пострадавших жителей до сих пор не получили выплаты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии