Всего, по словам Мутко, из 211 объектов, которые попали в программу восстановления, удалось закончить только 25. Вице-премьер отметил, что сроки были сорваны по разным причинам.Ранее сообщалось, что на восстановление подтопленных объектов в регионе был выделен 41 миллиард рублей. Эксперты ОНФ выяснили, что большинство пострадавших жителей до сих пор не получили выплаты.