03.11.2019, 16:52
Музыкант Горан Брегович посетил Крым, где он даст концерт
ИА «Ореанда-Новости» Балканский музыкант Горан Брегович прибыл в воскресенье в город Симферополь. Здесь он даст вечером концерт для жителей Крыма и туристов.
По словам музыканта, он намерен исполнить песни из исторического проекта "Три письма из Сараево". Также музыкант анонсировал исполнение новых песен. По словам Бреговича, в Крыму живёт весёлая публика и он надеется, что его и участников его коллектива ждёт много веселья.
Концерт состоится в симферопольском Академическом музыкальном театре в воскресенье. Начало концерта - 19.00.
По словам музыканта, он намерен исполнить песни из исторического проекта "Три письма из Сараево". Также музыкант анонсировал исполнение новых песен. По словам Бреговича, в Крыму живёт весёлая публика и он надеется, что его и участников его коллектива ждёт много веселья.
Концерт состоится в симферопольском Академическом музыкальном театре в воскресенье. Начало концерта - 19.00.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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