Песню музыкант написал специально для фантастического фильма "Аванпост", поставленного режиссёра Егором Барановым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Warner Music Russia.По словам Шиноды, как только он получил от российского режиссёра отрывок из фильма, то сразу же появилась идея, какой трек необходимо создать. Шинода заявляет, что его сердце сразу же среагировало на тревожную обстановку и напряжение, которая присутствует в этом блокбастере.Событиия фильма "Аванпост" происходят в постапокалиптическом будущем. Люди массово стали погибать после загадочной атаки. Главных героев сыграли Лукерья Ильяшенко, Алексей Чадов и Светлана Иванова.