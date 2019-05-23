23.05.2019, 10:40
МВД начало проверку после избиения охранниками покупателей в магазине на Урале
ИА «Ореанда-Новости» В городе Ревда Свердловской области сотрудники правоохранительных органов начали проверку происшествия в одном из продуктовых магазинах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД России по региону Валерия Горелых.
По информации ИА Ura.ru два местных жителя в магазине ради шутки положили в капюшон пакет с орешками. После они оплатили покупку, однако охранники после обнаружения товара отвели их в подсобку и избили.
Горелых сообщил, что пострадавшие не обращались в полицию, однако в правоохранительные органы сообщили врачи травмпункта, куда обратились потерпевшие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии