Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД России по региону Валерия Горелых.

По информации ИА Ura.ru два местных жителя в магазине ради шутки положили в капюшон пакет с орешками. После они оплатили покупку, однако охранники после обнаружения товара отвели их в подсобку и избили.

Горелых сообщил, что пострадавшие не обращались в полицию, однако в правоохранительные органы сообщили врачи травмпункта, куда обратились потерпевшие.