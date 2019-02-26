Информация о Рубанове есть в базе розыска министерства. Отмечается, что экс-директор ФБК разыскивается по уголовной статье,Издание напоминает, что год назад Рубанова задержали в аэропорту Шереметьево. На него составили протокол об административном правонарушении. В результате он был арестован на десять суток, Рубанову вменили организацию несанкционированного митинга.Немногим ранее его ареста суд принял решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией штрафа в 160 тысяч рублей за отказ удалить видеоролик, в котором говорят об олигархе и бизнесмене Алишере Усманове. На видео шла речь о том, что Усманов причастен к коррупции в стране. Рубанов по этому делу также получил штраф в 16 тысяч рублей.Отмечается, чтоЖданов же рассказал, что Рубанова объявили в розыск ещё неделю назад. Работает ли он в Фонде и каков его статус, новый директор ФБК объяснить не смог. Однако. Дело в том, что ФБК так и не удалил фильм «Он вам не Димон», хотя этого требует суд.Фонд борьбы с коррупцией основал оппозиционер Алексей Навальный в 2011 году. Рубанов ушёл с поста директора в конце прошлого года. В Фонде работают около 30 человек, которые занимаются поиском и выявлением коррупции. В последнее время ФБК выпустил ряд громких расследований, в том числе фильм «Он дам не Димон» про премьера Дмитрия Медведева, а также «Чайка» про генерального прокурора Юрия Чайку.