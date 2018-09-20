ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве внутренних дел проверило концертную деятельность певицы Лаймы Вайкуле и условия её пребывания на территории России – нарушений обнаружено не было, пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию из ведомства. ТАСС сообщает, что общественный совет при полиции Москвы не инициировал никаких проверок.



Главное управление по вопросам миграции МВД не нашло нарушений у певицы Лаймы Вайкуле. Оснований для привлечения певицы к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства у ведомства нет.

Руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский выразил мнение, что озвученные результаты проверки концертной деятельности певицы положат «конец истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе».

«Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны её пребывания», – сообщил о результатах проверки Александр Хаминский.

Он добавил, что лучший способ решить любую задачу, в том числе погасить безосновательный общественный резонанс, — действовать в конструктивном правовом поле.

Общественный совет при полиции Москвы не инициировал никаких проверок в отношении певицы Лаймы Вайкуле, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова заместителя председателя совета Валерия Грибакина. Александр Хаминский делал запрос не от имени общественного совета, а по личной инициативе.

«В данный момент общественный совет не располагает информацией о том, получен ли ответ Хаминским от МВД России. Это была его личная инициатива обратиться в МВД с этим запросом. Общественный совет такого запроса не отправлял и не получал, соответственно, ответа», – сказал Грибакин.

Так называемая истерия вокруг певицы случилась после того, как во время поездки в Одессу Вайкуле заявила журналистам, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она объяснила такую позицию тем, что это «европейцам запрещено». Эти слова вызвали противоречивую реакцию общественности, а также спровоцировало осуждение среди коллег. Позже Вайкуле пояснила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, и в этом случае, по ее словам, она выступит даже бесплатно.