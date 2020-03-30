30.03.2020, 14:06
МВД по Московской области начало проверку в отношении полицейских, сообщивших жителям о введении комендантского часа.
ИА «Ореанда-Новости». С 30 марта в Москве и Подмосковье введён режим самоизоляции, теперь жителям разрешено выходить из дома только при острой необходимости.
Ранее в сети появилось видео, снятое вечером 29 марта, в котором видно, как из машины с мигалкой из громкоговорителя сообщают, что жителям запрещено выходить с 8 вечера до 8 утра из-за комендантского часа.
В МВД сообщают, что полицейские должны были сообщить о карантине и введение комендантского часа не планировалось. В отношении полицейских уже начата проверка.
Ранее в сети появилось видео, снятое вечером 29 марта, в котором видно, как из машины с мигалкой из громкоговорителя сообщают, что жителям запрещено выходить с 8 вечера до 8 утра из-за комендантского часа.
В МВД сообщают, что полицейские должны были сообщить о карантине и введение комендантского часа не планировалось. В отношении полицейских уже начата проверка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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