. С 30 марта в Москве и Подмосковье введён режим самоизоляции, теперь жителям разрешено выходить из дома только при острой необходимости.В МВД сообщают, что полицейские должны были сообщить о карантине и введение комендантского часа не планировалось. В отношении полицейских уже начата проверка.