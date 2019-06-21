ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники министерства внутренних дел России опубликовали предложения по внесению ряда изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Самыми значительными новациями являются отказ от административных арестов и предоставление инспекторам Госавтоинспекции права ограничивать действие водительских прав без суда. Также предложено упростить процедуру оформления нарушения Правил дорожного движения.

Журналисты располагают данными о том, что 20 июня изменения КоАП были рассмотрены на научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. При этом большая часть участников признали действующий кодекс, принятый в 2001 году, устаревшим.

Концепция нового КоАП была обнародована правительством России 10 июня. Законопроект составляют сотрудники министерства юстиции. Планируется, что новый кодекс начнёт действовать с начала 2021 года.