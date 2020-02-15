15.02.2020, 17:12
МВД предлагает проводить досудебную блокировку счётов подозреваемых в наркоторговле
ИА «Ореанда-Новости». МВД предлагает разрешить во внесудебном порядке блокировать банковские счета тех, кого заподозрили в торговле наркотиками, пишет «Коммерсант».
Эта инициатива приводится в стратегии антинаркотической политики до 2030 года.
В МВД предполагают, что такая мера поможет сократить криминальное использование электронных платежных инструментов. Блокировать счета будут по инициативе «субъектов оперативно-розыскной деятельности».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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