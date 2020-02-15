ИА «Ореанда-Новости». МВД предлагает разрешить во внесудебном порядке блокировать банковские счета тех, кого заподозрили в торговле наркотиками, пишет «Коммерсант».



Эта инициатива приводится в стратегии антинаркотической политики до 2030 года.



В МВД предполагают, что такая мера поможет сократить криминальное использование электронных платежных инструментов. Блокировать счета будут по инициативе «субъектов оперативно-розыскной деятельности».