ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве внутренних дел предлагают «зашить» в водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля (или другого транспортного средства) электронный носитель информации – чип. Об этом предложении проинформировала Ирина Волк, официальный представитель министерства.



В МВД уже разработали проект приказа о чипировании водительских документов и свидетельств о регистрации транспортных средств. Это касается документов нового образца. В проекте также указаны требования по оформлению автодокументов. Данный законопроект ведомства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«МВД России разработан проект ведомственного приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации», которым утверждаются образцы документов нового поколения и устанавливаются требования к их оформлению», — сообщила Ирина Волк.

Новые водительские документы и сертификаты о регистрации оснастят микрочипом и другими средствами дополнительной защиты. Они будут изготавливаться на пластиковой основе, а их нижний и верхний слой сделают лазероактивными. Чипированные документы нового образца будут выдавать в тех подразделения ГАИ, где есть необходимые технические возможности для оформления таких документов.

Также МВД предлагает добавить иностранный язык в новые документы: надписи наименования документа, например, «свидетельство о регистрации ТС» или «водительское удостоверение», дополнительно переведут на английский и французский языки.

В Министерстве внутренних дел пояснили, что утверждение новых образцов документов с электронными носителями информации не повлечет признания недействительными ранее выданных аналогичных документов. То есть прежние документы также будут действительны.

Напомним, с 3 августа в России поднялась сумма госпошлин за выдачу водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения. Удостоверение теперь стоит 3 тысячи рублей, а сертификат о регистрации – 1,5 тысячи рублей. Госпошлина за выдаваемые аналогичные документы без чипа не изменилась. Водитель вправе выбрать любой вид получаемого документа.