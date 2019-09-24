ИА «Ореанда-Новости». Замначальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимир Макаров рассказал, что правоохранителям удалось пресечь массовое убийство в одной из школ Кирова, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что преступление планировалось на этот сентябрь. Сотрудникам центра «Э» удалось вычислить подростка, который интересовался темой стрельбы в школах и планировал массовое убийство.



Кроме того, Макаров отметил, что с начала года МВД вычислило подростков, которые причисляют себя к так называемому движению «колумбайнеров», в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Свердловской и Смоленской областях.