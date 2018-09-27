ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве внутренних дел России предлагают расширить число сотрудников, которые в рамках уголовного дела имеют право у банков запрашивать информацию о счетах граждан и юридических лиц.



В МВД разработали законопроект, согласно которому предлагается дознавателям дать право запрашивать в банках информацию о счетах, вкладах и операциях предпринимателей и юридических лиц, даже если они не являются подозреваемыми по уголовному делу. Ознакомиться с документом законопроекта можно на портале проектов нормативных актов. Планируется, что данный законопроект вступит в силу в декабре 2019 года.

Сейчас получать такую информацию у банка имеют право только следователи. Предлагается дознавателей включить в список сотрудников с подобными полномочиями.

На данный момент дознаватели могут запрашивать данные о счетах и банковских операциях подозреваемых только в соответствии со статьей 115 УПК РФ – «Наложение ареста на имущество».

Согласно этой статьи, при наложении ареста на денежные средства и иные ценности, которые находятся на счете, операции по данному счету прекращаются полностью или частично. Так вот информацию об этих денежных средствах или ценностях руководители обязаны предоставлять по запросу суда, а также следователям или дознавателям на основании судебного решения.

«Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию», – звучит в тексте документа законопроекта МВД.

По информации ведомства, такое обстоятельство обуславливают низкий процент возмещаемости ущерба по преступлениям, связанным с движением денег по счетам предпринимателей и юрлиц.

На согласование запроса у прокурора затрачивается в среднем около суток (в ГУ МВД России по Москве до семи суток), а на рассмотрение судом – около трех суток (в ГУ МВД России по Москве до двух месяцев). Решение суда кредитными организациями исполняется в срок до трех месяцев.

Дознаватель – сотрудник органов дознания, который уполномочен на проведение всех следственных действий при проведении расследования по уголовному делу. Обычно после дознания, подозреваемого не привлекают в качестве обвиняемого. А по окончании расследования составляется не обвинительное заключение (как в предварительном следствии), а обвинительный акт.