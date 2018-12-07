ИА «Ореанда-Новости». Отвечая на вопросы журналистов в пятницу, 7 декабря, заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов сообщил, что анонимные звонки о том, что какой-либо объект в России заминирован, как правило, идут с территории Украины.

Игорь Зубов прокомментировал ситуацию с недавними «минированиями» торговых центров и вокзалов в Москве, отвечая на вопрос журналистов, кто может быть ответственным за подобные звонки. Он отметил, что, когда происходят какие-либо события в российско-украинских отношениях, дежурную часть буквально атакуют звонками. Приходит информация не только по поводу «минирования» объектов - это в целом различные ложные сообщения.

Зубов сказал, что может утверждать только то, что в основном подобные звонки поступают с украинской территории, и это явление приобрело массовый характер. Замглавы ведомства предполагает, что существует система, которой управляют определённые силы на Украине, для «тренировки» россиян с точки зрения общественной безопасности. Удаётся ли установить, что это за ссистема? Пока в МВД РФ не делятся подробностями по этому поводу.

В последнее время участились случаи, когда поступали ложные сообщения о минировании мест массового скопления людей. Это административные здания и школы, торговые центры, вокзалы. 4 декабря 2018 года Москву привело в смятение сообщение о минировании всех девяти столичных вокзалов. Люди были частично эвакуированы, на места отправили специалистов, в том числе кинологов, но взрывные устройства не были обнаружены.

Всплеск террористической активности по телефону был отмечен и в период сентябрь - декабрь 2017 года. Из-за этих сообщений из вокзалов, школ, торговых центров по всей стране было эвакуировано почти 2 млн человек, и после тщательных проверок угрозы не подтверждались. Только в одной столице ущерб от «минирований» оценили в 150 млн рублей. В то время специалисты также указали на «украинский след» телефонного терроризма.