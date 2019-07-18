ИА «Ореанда-Новости» Министерство внутренних дел РФ разработало методические рекомендации для полицейских, в которых разъясняется, в каких случаях нужно составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.

Прежде всего, в документе указано, что недопустимо составление протокола в связи с личной перепиской граждан. Подчёркивается, что в сферу действия закона попадают только публикации о российских государственных символах, президенте, обеих палатах Федерального Собрания, правительстве и судах.

Протокол может быть составлен при обнаружении грубого публичного высказывания с использованием нецензурной лексики, порнографических и «непристойных» изображений, а также «неприемлемых обществом сравнительных образов или других оскорбительных выражений». Тот, кто публикует подобную информацию, должен «противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам». Таким образом, если указанные условия не соблюдены, сотрудники полиции обязаны отказать в возбуждении соответствующего административного дела.