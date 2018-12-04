Об этом рассказала врио начальника Главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова. Она отметила, что соответствующий законопроект уже на рассмотрении Государственной Думы.Казакова рассказала, что, если законопроект будет одобрен, документы на получение гражданств можно будет подавать по месту пребывания, а не жительства.Ранее Украина установила ограничение на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, Верховная Рада также выступала с предложением ограничить въезд и для россиянок.», — сообщил российский президент.Украина ограничила въезд в страну из-за введённого в стране военного положения. Особый режим президент страны Пётр Порошенко ввёл после инцидента в Керченском проливе. В конце ноября российские пограничники заявили, что украинские суда нарушили государственную границу России, не реагировали на требования и совершали опасные манёвры. Российские военные открыли огонь и задержали украинских моряков. Киев назвал эти действия провокацией и агрессией с российской стороны, отметив, что Украина действовала в рамках международного права и находилась в нейтральных водах Чёрного моря. Россия при этом действия украинской стороны также считает провокацией.