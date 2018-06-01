ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Полтора миллиона паспортов россиян оказались недействительными после того, как в Министерстве внутренних дел случился технический сбой компьютерной системы.

Дело в том, что 12 лет назад несколько разных баз данных миграционной службы было решили объединить в одну большую, а для удобства создать единую систему «Российский паспорт» и автоматизировать её.

Но в тот момент отсутствовала хорошая техническая поддержка. Поэтому данные оказались «битыми». В некоторых учётных записях был статус паспорта «действителен», но он вдруг изменился на «недействителен». Сколько именно документов «забраковала» система – неизвестно. При этом около 15 млн документов удостоверяющих личность находится в объединенной базе.

Человек, который никуда не выезжает и редко пользуется паспортом, может вовсе не знать, что его документ уже не действует в стране. Чтобы так не произошло, Министерство внутренних дел запустило на портале онлайн-проверку. Попробуйте зайти на сайт «Госуслуги» и зарегистрироваться. Если возникли проблемы – возможно, вы тот самый «счастливчик». Вам нужно обратиться в местную милицию, где обещали в кротчайшие сроки исправить эту ошибку.

На сегодняшний момент в милицию для исправления этой беды с недействительным паспортом пришло 1,475 млн россиян, им всё исправили. Говорят, что за один день 30 мая экстренно устраняли ошибки и меняли статусы – исправили около тысячи документов.Напомним, в 2016 году ведомство упразднили, функции миграционной службы передали милиции, так роспорядился президент Владимир Путин. Но при этом по распоряжению Дмитрия Медведева, окончательные сроки ликвидации службы миграции продлили до 1 июля этого года.