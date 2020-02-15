Митинг состоялся на Суворовской площади. Происшествий зафиксировано не было. На мероприятии присутствовали представители как левых, так и правых объединений.Ранее стало известно, что более 10 человек задержали в Петербурге во время одиночных пикетов против внесения изменений в Основной закон.