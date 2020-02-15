15.02.2020, 21:41
МВД сообщило о 300 участниках митинга в Москве за референдум по Конституции
ИА «Ореанда-Новости». В МВД рассказали, что в организованном властями митинге в поддержку референдума по Конституции, который прошёл в центре столицы, приняли участие 300 человек, пишет «Коммерсант».
Митинг состоялся на Суворовской площади. Происшествий зафиксировано не было. На мероприятии присутствовали представители как левых, так и правых объединений.
Ранее стало известно, что более 10 человек задержали в Петербурге во время одиночных пикетов против внесения изменений в Основной закон.
Митинг состоялся на Суворовской площади. Происшествий зафиксировано не было. На мероприятии присутствовали представители как левых, так и правых объединений.
Ранее стало известно, что более 10 человек задержали в Петербурге во время одиночных пикетов против внесения изменений в Основной закон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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