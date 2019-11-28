ИА «Ореанда-Новости». Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин сообщил, что благодаря с реализацией нацпроекта безопасности дорожного движения в России число погибших в ДТП уменьшилось на 9,3%, пишет «Интерфакс».



Понарьин отметил, что зафиксировано как снижение числа ДТП, так и уменьшение количества раненых и погибших.



Он назвал этот результат «неплохим» по сравнению даже с динамикой прошлого года.