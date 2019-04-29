ИА «Ореанда-Новости» Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на совещании с членами правительства, которое провёл президент России Владимир Путин, сообщил о подготовке некоторых мер, ужесточающих ответственность за нарушение правил дорожного движения и направленных на уменьшение количества смертей при дорожно-транспортных происшествиях. Глава ведомства также напомнил об изменениях в законодательство, которые были внесены прежде, и высказал надежду, что они вкупе с предложенными нововведениями укрепят социальную ответственность российских водителей, побудят их не покидать место аварии и оказывать помощь пострадавшим.

Колокольцев указал, что смертность на дорогах уже уменьшилась с 19 до 13 человек на 100 тысяч населения, и отметил, что цель министерства – снизить этот показатель до 4 человек на 100 тысяч.